Dopo sconfitta in casa con Albania, si dimette ct della Serbia

L'allenatore della nazionale serba di calcio Dragan Stojkovic si è dimesso dopo la sconfitta per 1 a 0 subita in casa dalla sua squadra contro l'Albania nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026. Parlando in serata in conferenza stampa, Stojkovic ha detto di assumersi l'intera responsabilità dell'insuccesso, aggiungendo che non guiderà la nazionale nella prossima partita di martedì contro Andorra. "Il risultato è stato davvero negativo, non me lo aspettavo, e questa sconfitta non doveva accadere. Me ne assumo la piena responsabilità. Sono qui per tirarne le conseguenze", ha detto Stojkovic ai giornalisti al termine della partita, disputata a Leskovac, nel sud della Serbia.

"Vado via con orgoglio. Ci sono state cose buone e buoni risultati, ma il risultato di questa sera è stato davvero negativo. Non è una tragedia quando un allenatore va via. La Serbia avrà sempre in me un grande tifoso", ha aggiunto il ct. Dagli spalti durante l'incontro erano stati tanti i cori nel chiedere le dimissioni di Stojkovic. La Serbia è terza nel gruppo K, dietro Inghilterra e Albania.