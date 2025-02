Doppietta azzurra nel GP di Torino: Marini e Favaretto trionfano nel fioretto

Doppietta azzurra nel GP di Torino-Trofeo Inalpi di fioretto, perché dopo la vittoria di Martina Favaretto fra le donne, arriva quella di Tommaso Marini fra gli uomini. In finale il 24enne anconetano ha battuto il ceco Alexander Choupenitch per 15-6.

In precedenza Marini aveva sconfitto negli ottavi il russo Anton Borodachev 15-8, poi nei quarti l'americano Nick Itkin per 15-9 e in semifinale lo spagnolo Carlos Llavador per 15-8.

Ai piedi del podio l'altro italiano David Filippi, arrivato fino ai quarti di finale dove ha perso 15-12 contro l'egiziano Abdelrahman Tolba.