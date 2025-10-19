Doppietta di Leao e la Fiorentina va ko, Milan in testa

Il Milan non sbaglia, batte la Fiorentina in rimonta e si porta al comando della classifica della Serie A superando il terzetto composto da Inter, Napoli e Roma. A San Siro è decisivo Rafael Leao che prima pareggia i conti dopo il gol di Gosens, poi nel finale segna il rigore (dopo l'intervento della Var e a lungo contestato dai viola) che vale i tre punti per la vetta della classifica. Per la Fiorentina è crisi profonda, ora è terz'ultima in classifica e la panchina di Stefano Pioli, inevitabilmente traballa. Era dall'ottava giornata della Serie A 2023/24 che i rossoneri non si trovavano da soli davanti a tutti.