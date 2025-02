Doppietta italiana nel peso a Nehvizdy: Fabbri e Weir dominano

Terza doppietta consecutiva in meno di una settimana: anche in Repubblica Ceca è un dominio italiano nel peso. Leonardo Fabbri (Aeronautica) e Zane Weir (Fiamme Gialle) continuano alla grande il cammino verso gli Europei indoor di Apeldoorn e i Mondiali indoor di Nanchino: al meeting di Nehvizdy, tappa Silver del World Indoor Tour, i pesisti azzurri conquistano il primo e il secondo posto, esattamente come accaduto a Liévin giovedì scorso e a Torun domenica.

Fabbri scaglia il peso a 21,45 all'ultimo turno di lanci, dopo aver iniziato la prova con un doppio 21,31 e aver proseguito con tre nulli, mentre Weir manda a referto un 21,19 (nella serie anche 20,99 e 20,20) e poi decide di fermarsi dopo il quarto lancio per far riposare le gambe considerata la folta agenda di appuntamenti agonistici.

Terza piazza per il ceco Tomas Stanek (20,88), quarto il rumeno Andrei Toader (20,74), quinto l'altro azzurro Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia) allo stagionale di 20,67, due centimetri meglio del nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (20,65).

La sfida tra Fabbri e Weir si sposta ora sul palcoscenico degli Assoluti indoor di Ancona: nella giornata di domenica al PalaCasali, i due proveranno a incrementare gli stagionali di 21,95 (primo al mondo dell'anno) e 21,72 (terzo), prima di volare in Olanda per giocarsi il titolo europeo.