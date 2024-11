Doveri arbitra Napoli-Atalanta, Ferrieri Caputi a Inter-Venezia

E' Daniele Doveri di Roma l'arbitro designato per Napoli-Atalanta, gara dell'11/a giornata della Seri A in programma domenica alle 12.30. Udinese-Juventus di domani alle 18 sarà diretta da Rosario Abisso di Palermo. Maria Sole Ferrieri Caputi arbitrerà Inter-Venezia, posticipo di domenica alle 20.45. Federico La Penna è invece l'arbitro scelto per Torino-Fiorentina (domenica alle 15).