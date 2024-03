Dp Tour: Manassero torna grande, è in testa in Sudafrica

In Sudafrica l'Italgolf sogna con Matteo Manassero. Nel secondo round del Jonsson Workwear Open, l'azzurro, con un giro bogey free in 61 (-11) su un totale di 129 (68 61, -15) colpi, ha rimontato 19 posizioni ed è volato in vetta alla classifica nel torneo del DP World Tour. Il 30enne veneto, che si è messo in mostra con due eagle e sette birdie, ha realizzato il suo giro più basso in carriera sul massimo circuito continentale maschile. A Edenvale, sul percorso del Glendower GC (par 72), Manassero a metà gara ha un colpo di vantaggio nei confronti del sudafricano Oliver Bekker, 2/o con 130 (-14) davanti agli spagnoli Angel Hidalgo e Ivan Cantero, 3/i con 131 (-13) insieme al nordirlandese Tom McKibbin. Buona prova per gli altri azzurri. Andrea Pavan è 17/o con 135 (68 67, -9), Lorenzo Scalise 33/o con 137 (70 67, -7) e Francesco Laporta 54/o con 139 (72 67, -5). Tutti e quattro gli italiani in gara hanno dunque superato il taglio nell'ultimo evento dell'International Swing che mette in palio 1.500.000 dollari. "Non potrei essere più felice di così, ma la strada da percorrere è ancora lunga e non mi piace guardare indietro, ma avanti, con l'obiettivo di migliorarmi sempre", la soddisfazione moderata del già enfant prodige del golf italiano. Più giovane vincitore di un torneo del DP World (allora si chiamava European Tour), grazie all'exploit in Spagna nel Castello Masters 2010, arrivato all'età di 17 anni, 6 mesi e 5 giorni, Manassero non conquista un evento sul tour maggiore dal 26 maggio 2013 quando trionfò in Inghilterra nel Bmw Championship.