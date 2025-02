Clara Tauson (numero 38 del mondo) domani contenderà alla 17enne russa Mirra Andreeva (n.14) il titolo del Master 1000 Wta in corso a Dubai. La 22enne di Copenhagen in semifinale ha sconfitto in tre set la ceca Karolina Muchova (n.17). Punteggio: 6-4, 6-7, 6-3.