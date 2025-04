Dubois accusa Usyk di inganno: rivincita per il titolo mondiale a Wembley

L'allenatore del peso massimo britannico Daniel Dubois ha accusato Oleksandr Usyk di "aver ingannato il mondo della boxe" in una conferenza stampa tenutasi a Londra per presentare il match della riunificazione del titolo mondiale dei pesi massimi che i due pugili sosterranno il prossimo 19 luglio nello stadio di Wembley. Nella precedente sfida tra Usyk e Dubois, a Wroclaw nell'agosto del 2023, l'ucraino finì al tappeto nel corso del quinto round, ma l'arbitro ritenne che l'atterramento fosse stato provocato da un colpo basso e per questo non interruppe il match, poi vinto da Usyk per arresto del combattimento al alla nona ripresa, verdetto che Dubois e il suo entourage tuttora non accettano. Così oggi l'allenatore di Dubois, Don Charles, ha sostenuto che Usyk fosse andato a terra "per un colpo al corpo regolare" e che quindi il suo pugile, Dubois, avrebbe dovuto vincere l'incontro. Ora comunque ci sarà la rivincita, a Wembley, questa volta con in palio tutti e quattro i titoli mondiali, e Usyk punta a diventare due volte campione indiscusso dei pesi massimi. "Con le azioni che hai fatto quella sera, hai sentito parlare degli Oscar? Avresti dovuto vincere un Oscar - ha detto Charles rivolgendosi all'ucraino -. Hai imbrogliato l'arbitro, hai imbrogliato noi e hai imbrogliato il mondo della boxe. "Ti vanti di essere un uomo timorato di Dio, non mentire - ha detto ancora a Usyk il coach di Dubois -, quindi mi chiedo che tipo di Dio adori? "Ma ora Dio ti ha chiamato perché nostro figlio Daniel Dubois si vendichi di te". L'imbattuto Usyk, detentore delle cinture Wbc, Wba e Wbo, è diventato il primo campione dei pesi massimi a detenere le quattro cinture battendo Tyson Fury a maggio dello scorso anno. Ma in seguito ha rinunciato al titolo Ibf, che ora Dubois detiene grazie alla vittoria per KO sul connazionale Anthony Joshua in un incontro anche questo dello scorso anno. Nella conferenza stampa di oggi il team di Usyk ha mostrato le immagini del colpo basso di Dubois e le ha distribuite ai media. "Credo in Gesù e merito un Oscar - ha scherzato Usyk, 38 anni, rispondendo a Charles -. Devi insegnare al tuo pugile a combattere in modo pulito, ma vincerò questo incontro con il destro, con un jab e questo mi basterà". Dubois, 27 anni, ha combattuto tre volte da quando Usyk gli ha inflitto la sua seconda sconfitta da professionista. "Sì, ma ormai è passato, è successo", ha detto Dubois quando gli è stato chiesto se fosse stato "imbrogliato" da Usyk nel match perso due anni fa. "Ho la possibilità di rimediare a questo errore e chiarire la controversia - ha aggiunto - e non vedo l'ora di farlo mettendolo a dormire. Penso di essere 'in fiamme', sono carico e non vedo l'ora che arrivi questa sfida: sarà un bagno di sangue e voglio dimostrare di essere io l'uomo del futuro".