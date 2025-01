Ducati nel 2025: successi sportivi e innovazioni tecnologiche con la Desmo450 MX

"Parliamo del 2025 in un momento positivo per Ducati, dal punto di vista sportivo con 19 gare vinte su 20 disputate, ma certamente con una posizione interessante anche dal punto di vista della gamma prodotti che sono tecnologicamente evoluti". Lo ha affermato Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding, incontrando i giornalisti durante l'evento "Campioni in Pista", organizzato in collaborazione con Audi Italia per il terzo anno consecutivo a Madonna di Campiglio.

Per la nuova stagione - ha osservato Domenicali - "avremo un set-up diverso rispetto al 2024, da un lato, siamo passati da otto a sei moto quindi certamente abbiamo concentrato le nostre risorse; mentre dall'altra parte, il team interno è probabilmente più forte rispetto a quello che era l'anno scorso perché pensiamo che Marc possa dare qualcosa in più".

Domenicali, oltre che ricoprire un ruolo di primo piano in Ducati, è anche un appassionato di due ruote ed è del parere che il marchio di Borgo Panigale abbia raggiunto "una maturità agonistica. Ducati ha lavorato tanto per raggiungere le case motociclistiche più performanti. Nel 2020 abbiamo vinto il primo titolo mondiale e con quello del 2024 abbiamo conquistato il quinto consecutivo a cui si aggiungono i tre titoli piloti di fila".

La nuova stagione vede la presenza di due grandi campioni che, insieme, vantano undici titoli mondiali nelle varie categorie. Domenicali non ha dubbi, "entrambi avranno le stesse possibilità ma questo non è specificità di quest'anno bensì una caratteristica del team Ducati".

I successi in pista si riflettono anche sui numeri di vendita delle moto di serie. "Nel 2025 la gamma rinnovata tecnologicamente risulta molto evoluta in leggerezza e rispetta in pieno l'emozionalità di Ducati. Inoltre, quest'anno entriamo nel settore delle moto fuoristrada con la Desmo450 MX - ha continuato Domenicali - Ci sentiamo ben equipaggiati sia per la parte sportiva che per i prodotti che guardano a modernità ed ecologia".

Il numero uno Ducati ha poi concluso aggiungendo che un altro vantaggio del marchio è la rete di oltre 800 partner nel mondo che dopo anni di lavoro hanno raggiunto una qualità elevata, soprattutto nella capacità di servire gli appassionati nell'after-sales in modo attento.