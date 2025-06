Ducati pronta per il Gran Premio d'Italia al Mugello: una sfida psicologica

"Il Mugello ci piace, è la nostra pista di casa e quindi speriamo di far bene, però, proprio perché è la pista di casa, può essere un po' complicato e un po' difficile soprattutto dal punto di vista psicologico: ma dai, speriamo di far bene". A presentare all'ANSA il gran premio d'Italia di Motogp che andrà in scena il prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze), è stato il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna.

Se si esclude l'edizione del 2021 nella quale a imporsi fu il francese Fabio Quartararo su Yamaha, dal 2017 la vittoria è stata solo una questione fra ducatisti e l'ingegnere ha ancora ben in mente la doppietta ottenuta lo scorso anno con Pecco Bagnaia trionfatore del Gp ed Enea Bastianini secondo grazie a un sorpasso mozzafiato su Jorge Martin all'ultima curva dell'ultimo giro: "Ribadisco, è una pista che ci piace e ci piace vincere e quindi speriamo di riuscirci".

Intanto il team Ducati ha annunciato che domenica le moto di Marc e Pecco gareggeranno con livree speciali che rappresenteranno il Rinascimento con i valori, simboli e colori di un periodo storico così cruciale nella storia politica, artistica e culturale dell'Italia, che ha avuto la sua culla proprio a Firenze. Da un lato si potrà ammirare Leonardo con l'opera il "Vecchio Condottiero". Dall'altra Machiavelli, il pensatore che incarna il "lato oscuro".