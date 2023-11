Durant fa volare i Suns, LeBron trascina i Lakers" (NBA)"

Kevin Durant, trascinatore dei Suns, LeBron James alle prese con le sue statistiche storiche, mentre Joel Embiid permette ai Sixers di superare i Nets a Brooklyn: sono questi gli highlights della NBA. Durant, stella dei Phoenix Suns di 35 anni, ha giocato la sua dodicesima partita consecutiva con 25 o più punti, la serie di vittorie più lunga nella storia della franchigia dell'Arizona. Ha segnato 39 punti nella vittoria per 140-137 dei Suns contro gli Utah Jazz, dopo due supplementari. I Boston Celtics, primi nella Eastern Conference, sono riusciti a sopravvivere ai Memphis Grizzlies, vincendo la sesta partita consecutiva, 102-100. Dopo 18 cambi di vantaggio sul tabellone, Kristaps Porzingis (26 punti) ha piazzato la schiacciata vincente a un minuto dalla fine, prima di respingere sulla sirena l'ultimo tiro di Ziaire Williams. LeBron James è diventato domenica il quarto giocatore con più di 10.500 assist nella storia della NBA, durante la vittoria per un punto dei Lakers contro gli Houston Rockets 105-104. Il punteggio era 104-104 a quattro secondi dalla sirena, ma James (37 punti, il suo record stagionale) ha segnato il tiro libero vincente. A Brooklyn, i Philadelphia Sixers, secondi nella Eastern Conference, hanno battuto i Nets 121-99. Embiid ha impiegato solo tre tempi per segnare 32 punti (12 rimbalzi, 9 assist). A partita quasi finita (61-49 all'intervallo), Embiid ha guardato l'ultimo quarto dalla panchina. I Denver Nuggets, campioni in carica, sono caduti a Cleveland contro i Cavaliers (121-109). Nikola Jokic, stella dei Nuggets e due volte MVP della NBA, si è messo subito nei guai accumulando falli ed ha guardato la fine della partita dalla panchina. Ha comunque chiuso con 18 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. A Toronto, i Raptors hanno battuto Detroit 142-113. Per i Pistons è l'undicesimo ko consecutivo.