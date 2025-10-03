Dybala in gruppo, punta alla convocazione per Firenze

L'infortunio alla coscia rimediato contro il Torino è ormai alle spalle e Paulo Dybala può finalmente tornare ad allenarsi. Il calciatore argentino si è parzialmente allenato in gruppo e adesso spera nella convocazione per Fiorentina-Roma, partita in programma domenica 5 ottobre alle ore 15. La decisione finale spetta al tecnico romanista, ma il ritorno dell'argentino è una buona notizia per Gasperini e per la Roma tutta, pronta a riabbracciare la Joya forse già dalla prossima sfida, seppur non da titolare, con la possibilità di rivederlo anche in campo nei minuti finali della sfida contro la squadra di Pioli.