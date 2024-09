Dybala, rimasto qui perchè in Italia sto come a casa mia

"Sono momenti in cui hai tanti pensieri, ti passano tante cose per la testa. Poi, per una decisione, metti tante cose sul tavolo, non è mai facile. Sono 13 anni che sto in Italia e mi sento come a casa mia, in tutti i posti dove sono stato mi sono trovato benissimo. Sono contento qui, sono felice e anche la mia famiglia vive come a casa. La scelta è fatta, ora bisogna concentrarsi sul futuro". Così Paulo Dybala spiega, dai microfoni di Dazn, la decisione di continuare a vestire la maglia della Roma anziché andare in Arabia dove l'Al Qadsiah era pronto a dargli 75 milioni di euro per tre anni. Una battuta anche sulla partita persa contro l'Empoli: "oggi siamo stati poco cattivi negli ultimi metri anche se abbiamo tirato tanto - dice Dybala -. Non abbiamo fatto male all'Empoli, e io non sono stato così vicino alla porta. Questa settimana dobbiamo capire tutti gli errori che abbiamo commesso e preparare bene la partita che viene, che sarà molto più dura (domenica prossima, contro la Juventus ndr)".