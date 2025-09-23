Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

E. League: El Aynaoui 'non contano numeri, qui per aiutare Roma'

'Mi sto adattando, pronto quando il mister mi chiama'

di Redazione Sport
23 settembre 2025
'Mi sto adattando, pronto quando il mister mi chiama'

'Mi sto adattando, pronto quando il mister mi chiama'

XWhatsAppPrint

"Serie A e Ligue 1 sono molto diverse, non so quanti gol posso fare. Non ho una cifra in testa. Voglio aiutare la squadra, non contano i numeri". Lo ha detto El Aynaoui alla vigilia della sfida con il Nizza in Europa League. "Mi sento bene, è vero che è una nuova vita e un nuovo ambiente, ma cerco di adattarmi piano piano e cerco di lavorare bene come tutta la squadra - ha aggiunto -. Cerco di esser pronto quando mi chiamano per aiutare i compagni".

Ha poi concluso parlando del tecnico del Nizza, Haise, che ha avuto al Lens: "Mi ha fatto scoprire lui il livello più alto del calcio con il Lens, una squadra con principi simili a quelli che ci propone qui Gasperini. Abbiamo visto con i video cosa può fare il Nizza, avendo lavorato con lui due anni immagino un Nizza che sia pronto domani".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su