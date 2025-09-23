E. League: El Aynaoui 'non contano numeri, qui per aiutare Roma'

"Serie A e Ligue 1 sono molto diverse, non so quanti gol posso fare. Non ho una cifra in testa. Voglio aiutare la squadra, non contano i numeri". Lo ha detto El Aynaoui alla vigilia della sfida con il Nizza in Europa League. "Mi sento bene, è vero che è una nuova vita e un nuovo ambiente, ma cerco di adattarmi piano piano e cerco di lavorare bene come tutta la squadra - ha aggiunto -. Cerco di esser pronto quando mi chiamano per aiutare i compagni".

Ha poi concluso parlando del tecnico del Nizza, Haise, che ha avuto al Lens: "Mi ha fatto scoprire lui il livello più alto del calcio con il Lens, una squadra con principi simili a quelli che ci propone qui Gasperini. Abbiamo visto con i video cosa può fare il Nizza, avendo lavorato con lui due anni immagino un Nizza che sia pronto domani".