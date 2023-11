E. League:Roma; ok Spinazzola in rifinitura pre Slavia Praga

Nella rifinitura alla vigilia di Slavia Praga-Roma sono due le novità sostanziali in casa giallorossa. La prima è il ritorno in gruppo di Leonardo Spinazzola, fermo ai box dalla partita con il Monza per un problema muscolare. Ancora assenti, invece, Pellegrini e Smalling, ai quali però si è aggiunto anche Zalewski per uno stato influenzale. Alle 19 di questa sera in Repubblica Ceca è invece in programma la conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia del match. Domani poi lo Special One sconterà l'ultimo turno di squalifica dopo gli insulti all'arbitro Taylor in occasione della passata finale dell'Europa League.