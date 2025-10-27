E' ufficiale, la Juve esonera Tudor

E' ufficiale, Tudor esonerato. "Juventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci" si legge in una nota. La società comunica inoltre di aver "affidato momentaneamente la guida della prima squadra maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".