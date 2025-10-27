E' ufficiale, la Juve esonera Tudor
Sollevato dall'incarico, Brambilla momentaneamente in panchina
E' ufficiale, Tudor esonerato. "Juventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci" si legge in una nota. La società comunica inoltre di aver "affidato momentaneamente la guida della prima squadra maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".
