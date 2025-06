E' ufficiale, Wirtz al Liverpool per una cifra monstre

Il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante tedesco Florian Wirtz, 22 anni, prelevato dal Bayern Leverkusen per la cifra record - secondo quanto riportano i media britannici e tedeschi - compresa tra 135 e 150 milioni di euro, bonus inclusi, che farebbero del centrocampista offensivo il terzo acquisto più costoso della storia, dietro a Neymar (222 milioni di euro dal Barcellona al PSG nel 2017) e Kylian Mbappé (180 milioni di euro dal Monaco al PSG nel 2018).

Il Liverpool pagherà una cifra pari a 100 milioni di sterline (117 milioni di euro), ai quali si aggiungono 16 milioni di sterline (18,7 milioni di euro) di bonus, secondo quanto riportato da BBC e Sky Sports. I media tedeschi riportano un importo fisso di 130 milioni di euro, con un massimo di 20 milioni di euro in più a seconda di vari obiettivi, come il numero di partite giocate e i trofei vinti.

I campioni d'Inghilterra parlano solo di "contratto a lungo termine", senza fornire ulteriori dettagli. Wirtz raggiunge il suo ex compagno di squadra al Leverkusen, il terzino destro olandese Jeremie Frimpong, ingaggiato a fine maggio per sostituire Trent Alexander-Arnold, partito per il Real Madrid.