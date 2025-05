EA7 Milano domina Trento e si avvicina alla semifinale

Match point EA7 Milano. La squadra di Ettore Messina travolge la Dolomiti Energia Trento in gara3 al Forum (107-79), con percentuali irreali da tre (20/32, 63%), e sabato avrà la possibilità di chiudere la serie e accedere alla semifinale. Una gara dall'avvio equilibrato che si spezza all'improvviso. Una raffica di Ricci (10 punti in 3') e tre triple consecutive di Mirotic (15) scavano il primo solco (46-38); poi è Shields (22) ad aumentare il divario prima dell'intervallo (56-47). Trento non sprofonda solo grazie a Lamb (24) e soprattutto ai viaggi in lunetta: 19 liberi tentati nel primo tempo (15 realizzati) contro due. L'Olimpia continua però a spingere sull'acceleratore, domina a rimbalzo (34-19) e chiude un parziale complessivo di 11-0 (63-47), mentre Trento perde per un infortunio alla caviglia anche Badalau. L'ennesima tripla di Brooks (20, 6/9 da tre) fissa il +22 (75-53) al 28' e chiude i giochi, prima della passerella finale con le conclusioni dall'arco di LeDay (15).