Eddy Merckx riceve omaggio reale da Re Filippo del Belgio prima del compleanno

Eddy Merckx, vicino agli 80 anni che compirà martedì prossimo, è stato ricevuto nel pomeriggio da Re Filippo del Belgio, dando il via a una serie di sobri omaggi a colui che é considerato il più grande ciclista di tutti i tempi. Sorridente e rilassato, il 'Cannibale' - 525 vittorie in carriera - ha passeggiato nei giardini della residenza reale, con il re che si é più volte informato sulla sua salute.

Di recente quest'ultima ha dato parecchie preoccupazioni ai tifosi dell'ex fuoriclasse del pedale. A dicembre è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'anca dopo una caduta dalla bicicletta a un passaggio a livello. Il 22 marzo è stato rioperato a causa di complicazioni.

"Sta migliorando di giorno in giorno. Devo ancora prendere molti antibiotici. Ma spero di poter tornare presto in bici perché mi manca. Le giornate sono lunghe", ha poi raccontato Merckx al telefono, dopo essere tornato dall'udienza reale. Filippo del Belgio gli ha regalato una cornice di foto che lo ritraggono in posa con i precedenti sovrani, Baldovino e Alberto II. "È sempre bello essere onorati, soprattutto dal re. È stato un incontro piacevole", ha aggiunto.

Il compleanno lo festeggerà "con calma e in famiglia". Nel frattempo, si gode il Critérium del Delfinato, dove gareggeranno Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. "Una corsa fantastica", dice. Gli sarebbe piaciuto appartenere a quella generazione? "Certo, chi non sognerebbe di competere con Pogacar e gli altri?"