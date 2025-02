Edoardo Bove torna al Franchi: applausi e striscioni nella sfida Fiorentina-Inter

Serata particolare e carica di emozioni questa sera al Franchi per Edoardo Bove, sessantasette giorni dopo il malore che lo colpì al 16' di Fiorentina-Inter. All'ingresso delle squadre in campo, per il recupero della 14 giornata di Serie A, tanti applausi per lui dal pubblico presente e diversi striscioni 'Forza Edo'. Bove ha ringraziato tutti prima di accomodarsi in panchina, al fianco di Raffaele Palladino, dove assistere alla partita e sosterrà i propri compagni nella sfida contro i nerazzurri.

In tribuna al Franchi è presente anche il ct dell'Italia Luciano Spalletti.