Egonu, 'grazie a vittorie sportive passi avanti contro razzismo'

"Lo sport ci insegna che insieme, con le nostre differenze, si può creare un mondo migliore". Ospite con gli azzurri e le azzurre del volley campioni del mondo di 'Porta a porta' (nella puntata che andrà in ponda stasera e della quale è stata fornita una anticipazione), Paola Egonu, torna a parlare del razzismo. Rispondendo alla domanda di Bruno Vespa se dopo il suo monologo al festival di Sanremo del 2023 qualcosa sia cambiato, l'azzurra sottolinea: "Rispetto ad allora qualcosa è cambiato in meglio. Possiamo vedere dei passi avanti grazie ai nostri successi, come all'Europeo di basket quest'estate o anche ai recenti Mondiali di atletica. Lo sport ci insegna che insieme, con le nostre differenze, si può creare un mondo migliore".