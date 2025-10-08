Egonu, 'grazie a vittorie sportive passi avanti contro razzismo'
'Insieme con nostre differenze,si può creare un mondo migliore'
"Lo sport ci insegna che insieme, con le nostre differenze, si può creare un mondo migliore". Ospite con gli azzurri e le azzurre del volley campioni del mondo di 'Porta a porta' (nella puntata che andrà in ponda stasera e della quale è stata fornita una anticipazione), Paola Egonu, torna a parlare del razzismo. Rispondendo alla domanda di Bruno Vespa se dopo il suo monologo al festival di Sanremo del 2023 qualcosa sia cambiato, l'azzurra sottolinea: "Rispetto ad allora qualcosa è cambiato in meglio. Possiamo vedere dei passi avanti grazie ai nostri successi, come all'Europeo di basket quest'estate o anche ai recenti Mondiali di atletica. Lo sport ci insegna che insieme, con le nostre differenze, si può creare un mondo migliore".
Continua a leggere tutte le notizie di sport su