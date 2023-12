E.League: Atalanta col Rakow senza 8 titolari e con 10 giovani

Otto titolari a riposo e ben dieci giovani aggregati dall'Atalanta, promossa matematicamente agli ottavi di finale con un turno d'anticipo, nell'ultima partita del Gruppo D di Europa League domani sera a Sosnowiec col Rakow Czestochowa. A riposo, oltre agli infortunati Bakker, Kolasinac, Palomino, Scamacca, Toloi e Touré, resteranno Djimsiti, De Roon, Ederson, Koopmeiners, Lookman, Musso, Ruggeri, Scalvini. Convocati, oltre a Bonfanti da tempo in prima squadra, dell'Under 23 Vismara, Del Lungo, Palestra, Ceresoli, Mendicino, De Nipoti e Cisse. Della Primavera, infine, Colombo, Manzoni e Bonanomi. Per il portiere Paolo Vismara e il centrocampista Andrea Bonanomi si tratta della prima convocazione, mentre hanno già esordito Cisse, in gol col Bologna due campionati fa, e De Nipoti. Nella lista di 21 giocatori presenti Carnesecchi, Rossi, Hateboer, Holm, Zortea, Adopo, Pasalic, Miranchuk, De Ketelaere e Muriel.