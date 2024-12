E.League: Baroni 'questa Lazio può mettere Ajax in difficoltà'

"Questa Lazio è in grado di mettere in difficoltà l'Ajax. Giochiamo contro una squadra che ha fatto la storia, ma sono queste le partite che vogliamo e che ci danno consapevolezza. Incontriamo una squadra che gioca a calcio. Sappiamo che in campo ci sono individualità ma anche un ottimo collettivo. Sarà una bella partita, aperta, perché si incontrano due squadre che giocano a viso aperto. Tutti vogliono giocare una gara del genere, devo essere bravo a gestire questa situazione senza pensare all'Inter, pensiamo solo a domani". Così Marco Baroni, allenatore della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida all'Ajax in Europa League. Il tecnico, poi, torna sull'assenza dei tifosi sottolineando come "ci mancherà la loro voce, la loro presenza nello stadio. Ma c'è anche il sentire che abbiamo dentro. Sarà una molla emotiva per fare bene", prosegue. Mentre, sul derby toscano con il tecnico avversario Farioli, Baroni ammette che "ci fa piacere che un allenatore italiano alleni una squadra come l'Ajax, ma noi dobbiamo pensare alla nostra partita". Infine un pensiero su Noslin, olandese autore della tripletta che ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, definito "un giocatore da Lazio e non ho dubbi che sarà così. Ha i parametri per stare qui, ha quello noi cercavamo nel cambiamento. E' giovane e con qualità, gli abbiamo dato questa possibilità. Ha voglia di migliorarsi e deve solo pensare a lavorare e andare in campo", conclude.