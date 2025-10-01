E.League: Ndicka 'battere Lille aumenta chance qualificazione'

"E' presto per parlare di vincere l'Europa League, vediamo domani come va. Abbiamo vinto con il Nizza, se si dovesse vincere anche domani avremo più chance di qualificarci direttamente e di giocare meno partite a febbraio". Così Evan NDicka, difensore giallorosso, alla vigilia della sfida contro il Lille in Europa League.

"Conosco un po' di giocatori, è una bella squadra. Io sto bene, mi alleno bene e speriamo di essere pronti per giovedì - prosegue il difensore parlando degli avversari -. Io mi sento bene alla Roma, sono qui per crescere. Fuori dal campo lavoro un po, ma non ho segreti e non c'è niente di speciale. Io mi sento bene dove mi mette il mister", conclude.