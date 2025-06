Elisabetta Cocciaretto in semifinale al Libema Open senza perdere un set

Inarrestabile la corsa di Elisabetta Cocciaretto che senza perdere un set approda in semifinale - per la prima volta quest'anno - nel "Libema Open" (WTA 250) che si sta avviando alle battute decisive sui prati olandesi di s'-Hertogenbosch e che ha aperto la stagione sull'erba del circuito maggiore femminile.

Nei quarti la 24enne di Fermo, n.123 Wta, ha battuto per 6-2 7-6(4), in poco più di un'ora e mezza di partita, l'olandese Suzan Lamens, n.72 del ranking. Domani la marchigiana in semifinale troverà dall'altra parte della rete o la rumena Elena-Gabriela Ruse, n.80 WTA, passata attraverso le qualificazioni, o la canadese Bianca Andreescu, n.118 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card.