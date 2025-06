Elise Mertens trionfa al Libema Open: decimo trofeo WTA in carriera

Secondo titolo stagionale dopo Singapore per Elise Mertens nel "Libema Open" che si è concluso sui prati olandesi di s'-Hertogenbosch e che ha aperto la stagione sull'erba del circuito maggiore femminile.

In una finale caratterizzata da parecchio vento la 29enne di Luven, si è imposta per 6-3 7-6(4), dopo quasi due ore di lotta, sulla romena Elena-Gabriela Ruse, n.80 WTA. Per Mertens - che ieri aveva annullato undici match-point alla russa Ekaterina Alexandrova - si tratta del decimo trofeo WTA conquistato in carriera su 16 finali disputate, il primo sull'erba.