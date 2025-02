Emma Raducanu avrà sicurezza extra all'Indian Wells Open dopo l'incidente a Dubai

A Emma Raducanu verrà data una sicurezza extra supervisionata da un ex agente dei servizi segreti statunitensi se deciderà di scendere in campo all'Indian Wells Open della prossima settimana. E' quanto scrive il Times, secondo cui la 22enne britannica è rimasta nel Regno Unito dopo essere stata presa di mira da uno stalker durante i Dubai Championships la scorsa settimana. L'uomo è stato poi arrestato dalla polizia negli Emirati Arabi Uniti e ha ricevuto un ordine restrittivo. Raducanu potrebbe tornare a giocare nel torneo WTA 1000 di Indian Wells, che inizierà mercoledì prossimo. Il prestigioso torneo nel deserto californiano è considerato il quinto grande slam non ufficiale del tennis e una fonte vicina al suo team ha indicato che la sua partecipazione è probabile, poiché è ansiosa di voltare pagina dopo quanto le è accaduto a Dubai.