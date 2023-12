Empoli: Andreazzoli "Lecce fastidioso, Baldanzi torna martedì"

Un altro scontro diretto in casa per l'Empoli che domani, lunedì, alle 18.30 giocherà contro il Lecce. Il tecnico Aurelio Andreazzoli presenta la sfida che vede la sua formazione reduce dal pareggio 1-1 contro il Genoa. "Il Lecce è estremamente difficile da affrontare per le caratteristiche, è fastidioso. Sono bravi a interpretare il gioco e il 4-3-3 che mi piace molto. La affrontiamo consapevoli di questo. Non è una novità per la nostra Serie A affrontare squadre che reputiamo superiori. Anzi, voglio dire che sono tutte superiori a noi. Il Lecce idem, per i calciatori, per l'armonia del gioco, per l'interpretazione delle gare. Difficile anche a livello mentale, ma per noi ogni gara è un'occasione, un'opportunità da sfruttare". Il tecnico spiega anche la situazione di Baldanzi, atteso al rientro dal primo minuto ormai quasi da due mesi... "Baldanzi non ci sarà col Lecce, ma tornerà in gruppo con noi da martedì. Regolarmente". Guardando al calendario l'Empoli non è quasi mai riuscito a dare continuità, solo una volta ha registrato due risultati utili consecutivi. "La prestazione più o meno c'è sempre. Abbiamo sempre dato continuità - prosegue -. Ricordo un buco di venti minuti, mezz'ora forse, a Frosinone, poi raramente la squadra perde colpi. A volte ci sono episodi che caratterizzano la partita e il gioco".