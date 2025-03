Empoli, D'Aversa: "Dimenticare la Juventus e dare l'anima contro il Genoa"

"Dopo la partita contro l'Atalanta avevo chiesto una risposta sotto il punto di vista dell'orgoglio ai ragazzi. Ora dobbiamo dimenticare la Juventus e dare l'anima cercando di ottenere un buon risultato contro il Genoa", "un avversario complicato, soprattutto a Marassi. In casa arrivano da tre risultati pieni, loro hanno trovato un certo equilibrio". Lo dice l'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa, presentando la trasferta imminente. Dopo l'impresa contro la Juventus in Coppa Italia l'Empoli torna alla realtà del campionato che lo vede in zona retrocessione. "I rossoblu - spiega D'Aversa - hanno la capacità di far cambiare tutto in pochi attimi, anche grazie alla spinta dei loro tifosi. Noi abbiamo delle qualità, la partita di mercoledì deve servirci a questo: credere in ciò che facciamo. Abbiamo delle caratteristiche che dobbiamo riportare in campo. Il nostro non è un gioco attendista, la partita sarà determinata dai duelli, dall'ambiente e dagli episodi. Contro la Juventus potevamo chiudere prima i conti". Intanto col Genoa "Ismajli non farà parte della partita - prosegue l'allenatore -. Bisognerà andare in campo dando l'anima. Cercheremo di dare continuità in ciò che abbiamo fatto in settimana. La fiducia di mercoledì non deve trasformarsi in troppo entusiasmo". "Dobbiamo valutare il trittico di partite e la gestione del minutaggio, cercando di schierare la formazione più competitiva possibile - conclude D'Aversa -. Sono soddisfatto per chi ha avuto meno spazio finora, come Sambia, Konaté e Tosto, che si sono fatti trovare pronti. La sfida con la Juventus ci ha tolto molte energie, sia fisiche che mentali, ma la gestione di alcuni giocatori potrebbe rivelarsi un vantaggio nelle prossime scelte".