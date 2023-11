Empoli reagisce bene, Andreazzoli soddisfatto

"Lo spirito di reazione della squadra è stato di venire al Maradona contro il Napoli e avere l'atteggiamento e la voglia di confrontarsi, questa è una reazione che ha funzionato". Così il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli spiega la vittoria della squadra toscana a Napoli dopo il ko a Frosinone. "Lunedì non abbiamo fatto una pessima partita -spiega a fine match - a Frosinone abbiamo fatto una mezz'ora brutta senza riuscire a mettere in campo le cose messe in evidenza invece oggi o a Firenze. Questo vuol dire che nella squadra c'è uno spirito di reazione, ora ci resta la capacità della squadra di sapersi ritrovare in maniera costante come nella partita vista oggi. I gol? Ne facciamo pochi quest'anno, non so se ci siamo sbloccati oggi, vedremo cosa ci porta questo match. Abbiamo visto la propositività e la produttività della squadra, manca la fase realizzativa finora. Abbiamo fatto un gran bel gol con un'azione costruita, con un tiro prima sul palo e poi la palla dentro mentre in altre occasioni abbiamo sbagliato occasioni. A volte cambiano le situazioni. A me interessa la produttività, poi se siamo realizzativi è chiaro che è meglio, ma la produttività porta ai gol". Andreazzoli risponde anche a una domanda sulle condizioni del Napoli: "è una squadra forte - ha detto - con qualità importanti, che da parte nostra doveva essere 'abbassata' come valore totale e ci siamo riusciti. Credo che il Napoli poteva fare anche di più oggi. Alla fine il risultato di come si gioca la gara esce da come le due squadre gestiscono la partita, al di là del risultato".