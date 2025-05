Empoli retrocesso: il presidente Corsi ringrazia e guarda al futuro con i giovani

"Sono qui per salutare e per ringraziare dell'attenzione prestata. L'epilogo per noi è triste, ma è nella normalità che ogni anno si affronti il campionato di Serie A con molte probabilità di retrocedere. Stavolta è successo, dopo 4 anni, si ripartirà con i nostri concetti, la nostra filosofia e i nostri valori. Quelli che ci hanno fatto mettere più giovani di tutti in campionato". Così, dai microfoni di Sky Sport, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi.

"Sappiamo benissimo che i nostri non sono numeri da Serie A - dice ancora Corsi - e dobbiamo avvalerci di certi valori, della cultura delle idee. Proveremo a rimetterci in atto e a ripartire, dopo qualche giorno per assorbire la delusione. Spero che sia un arrivederci".

"Non sempre i giovani quando esordiscono sono pronti, ma qualcosa di buono ce l'abbiamo - continua - e vorremmo continuare a ribadirlo e confermarlo. Essere di provincia ci fa apparire un po' scomodi agli occhi di qualcuno, ma io credo sia anche il bello del calcio. Però non sempre lo respiriamo questo: non tutti ce lo fanno respirare".