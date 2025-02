Empoli sfida la Juventus nei quarti di Coppa Italia: D'Aversa chiede orgoglio e reazione

"Domani con la Juventus ci attende una partita difficilissima, dovremo avere l'orgoglio di affrontare la gara al meglio e dare il 120% fino alla fine. La Coppa Italia non è un nostro obiettivo ma abbiamo l'opportunità̀ di entrare nella storia". Lo dice l'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa, alla vigilia del match dei quarti di Coppa Italia a Torino. "Abbiamo l'opportunità̀ di reagire - ha aggiunto il tecnico degli azzurri, riferendosi allo 0-5 subito domenica scorsa in campionato -, una reazione la voglio e la pretendo: per noi e per i nostri tifosi. Sarà una partita difficilissima, dovremo avere l'orgoglio di affrontare la gara, non come accaduto con l'Atalanta". "Sicuramente, è meglio giocare una gara come questa contro la Juve piuttosto che ripensare a quel che è stata la sfida di domenica .- ha insistito D'Aversa -. Sappiamo di dover ragionare sulla gestione del minutaggio tra chi rientra da infortunio e chi sta giocando con continuità̀ ma con il semplice obiettivo di giocare al massimo per passare il turno".