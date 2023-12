Equitazione: Mezzaroma, SIR Farnesina è estensione Foro Italico

"Complimenti al presidente del circolo Pierluca Impronta, questo è un luogo magico al di là della location. Noi come Sport e Salute siamo i proprietari di quest'area e consideriamo questa un'estensione del Parco del Foro Italico". Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, durante l'inaugurazione delle nuove aree tecniche del circolo equestre SIR La Farnesina a Roma. "Questa partnership tra pubblico e privato si concretizza in questo luogo - ha concluso - E' importante che ci siano privati che vogliano investire nell'impiantistica sportiva che è la madre di tutte le questioni, soprattutto per lo sport di base. Iniziative come questa sono modelli replicabili".