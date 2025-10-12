Equitazione: olandese Smolders trionfa del LGCT a Roma

La decima edizione del Longines Global Champions Tour di equitazione è di Harrie Smolders. L'olandese, su Monaco, sotto gli occhi del numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio, conquista il gradino più alto del podio (32"27), davanti al belga Gilles Thomas su Qalista DN (34"41), blindando così il titolo individuale stagionale, mentre terzo è l'olandese Maikel van der Vleuten su Beauville Z N.O.P. (34"84).

Tra i tanti plurimedagliati che si sono dati battaglia nel percorso base, solo in dieci hanno concluso il primo giro senza commettere errori, ottenendo quindi l'accesso al barrage decisivo. Tra i grandi esclusi anche il campione olimpionico di Parigi 2024 Christian Kukuk e i nostri Giacomo Casadei, Guido Grimaldi ed Emanuele Camilli, che avevano dato prova di un ottimo stato di forma nelle giornate precedenti.

Trionfano nelle gare di CSI2*, invece, le amazzoni azzurre Eva Vittoria Lasagni e Martina Lain (due primi posti), Filippo Bologni e Stefano de Colle (due secondi posti) ed Emanuele Grimaldi (terzo posto).