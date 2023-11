Erasmus torna a guidare la squadra del Sudafrica in Rugby

Rassie Erasmus tornerà a ricoprire il ruolo di capo allenatore del Sudafrica. L'annuncio è stato dato dalla federazione rugby del paese africano 4 volte campione del mondo. Erasmus era stato il ct degli Springboks ai Mondiali vinti nel 2019 in Giappone, e dopo quel successo aveva ricoperto l'incarico di 'Director of Rugby' della nazionale affiancando il nuovo head coach Jacques Nienaber nella direzione della squadra. Il Sudafrica, che con Nienaber ha vinto anche i Mondiali conclusisi la settimana scorsa a Parigi, cercava un nuovo tecnico dopo che lo stesso Nienaber aveva annunciato, prima della Coppa del Mondo, che avrebbe lasciato dopo la fine del torneo per andare ad allenare il Leinster in Irlanda. E anche il vice allenatore dei 'Bokke', Felix Jones, ha salutato unendosi allo staff tecnico dell'Inghilterra. Così è scattata l'ora del ritorno a pieno titolo di Erasmus, che aveva anche lui offerte dall'Irlanda ma ha preferito tornare alla guida degli Springboks.