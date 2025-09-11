Eriksen al Wolfsburg fino al 2027 "felice della nuova avventura"

Christian Eriksen vestirà la maglia del Wolfsburg per i prossimi due anni. Il danese, 33 anni, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester United, ha firmato un contratto biennale con il club tedesco fino al 2027. "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Sono convinto che insieme al Wolfsburg potremo raggiungere grandi traguardi - le parole del giocatore sul sito della squadra di Bundesliga -. Il fatto che molti volti noti della nazionale danese siano in rosa rende il club particolarmente attraente per me". Con 144 presenze in nazionale (e 46 gol), Eriksen è il danese con più presenze. Il 12 giugno 2021 l'evento choc: durante la prima partita della Danimarca agli Europei contro la Finlandia il giocatore subì un arresto cardiaco, collassando a terra. Poi la ripresa e anche il ritorno in campo. All'Inter fino alla fine del 2021, ha dovuto rescindere il contratto e lasciare l'Italia, poiché avendo dovuto installare un defibrillatore non può giocare nel campionato italiano. Ha ripreso a giocare in Inghilterra con il Brentford, otto mesi dopo l'infarto. Nel 2022 ha firmato con il Manchester United fino a giugno 2025. Il centrocampista 33enne vuole giocare in vista dei mondiali che si disputeranno in Usa il prossimo anno.