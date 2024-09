Eriksson: il principe William, 'Un vero gentleman del calcio'

Cordoglio nel Regno Unito per la scomparsa di Sven Goran Eriksson, ricordato in un post anche dal principe William, presidente onorario della Federcalcio inglese. "Addolorato per la morte di Eriksson. Lo avevo incontrato diverse volte quando era commissario tecnico dell'Inghilterra. Sono sempre rimasto impressionato dal suo carisma e dalla sua passione per il calcio. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Un vero gentleman del calcio". I cinque anni sulla panchina dei Tre Leoni dello svedese sono stati celebrati anche dal Premier Sir Keir Starmer, che ha sottolineato "il suo enorme contributo al calcio inglese". Tributi a Eriksson sono giunti anche dai vertici della Fa, e da moltissimi club della Premier League, non solo le squadre che ha allenato.