Erling Haaland prolunga il contratto con il Manchester City fino al 2034

"Cari difensori, ho riflettuto durante questi ultimi anni insieme. Come in ogni relazione, ci sono stati gli alti e bassi. E' naturale. Abbiamo avuto le nostre battaglie, e voi mi avete spinto a dare il meglio di me stesso. Ultimamente ci sono state un sacco di voci, e qualche volte avete desiderato di non avermi più fra i piedi, ma io penso che abbiamo bisogno l'uno degli altri. In altre parole, mi avere reso completo. Quindi tuto ciò che ho da dire è 'Sorry', ma io sono qui per rimanere". Con un video su X accompagnato da queste parole, Erling Haaland commenta la decisione di prolungare fino al 2034, quando avrà 34 anni, il suo contratto con il Manchester City.

Successivamente il club ha diffuso una nota con altre parole del bomber norvegese. "Sono davvero felice di aver firmato il mio nuovo contratto e di poter guardare avanti per trascorrere ancora più tempo in questo grande club - dice Haaland -. Il Manchester City è un club speciale, pieno di persone fantastiche con tifosi straordinari ed è il tipo di ambiente che aiuta tutti a dare il meglio di sé. Voglio anche ringraziare Pep (Guardiola ndr), il suo staff tecnico, i miei compagni di squadra e tutti al club perché mi hanno aiutato così tanto negli ultimi anni. Hanno reso questo posto così speciale e ora sono il City a tutti gli effetti, e non importa cosa accadrà".

"Voglio continuare a svilupparmi, a lavorare per migliorarmi e fare del mio meglio per aiutarci a raggiungere ulteriori successi in futuro", conclude Haaland.