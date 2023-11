Esordio di Marquez su Ducati a Valencia, brilla nel Test MotoGp

I riflettori sono puntati su Marc Marquez durante i test MotoGP di Valencia: il pilota spagnolo, dopo aver concluso la sua lunga esperienza con la Honda, è sceso in pista per la prima volta in sella alla Ducati del team Gresini e le sensazioni sono state subito positive. L'otto volte campione del mondo ha chiuso la mattinata nella parte alta della classifica, girando in 1:30.222.