Euro 2024: 14-0 a Gibilterra, vittoria record per la Francia

La Francia ha ottenuto la più grande vittoria della sua storia battendo 14-0 a Nizza la nazionale di Gibilterra e si è assicurata un posto tra le prime cinque nelle qualificazioni a Euro-2024, sinonimo di testa di serie per la competizione. I Blues, che erano già qualificati, hanno vinto grazie soprattutto alla tripletta di Kylian Mbappé e alle doppiette di Kingsley Coman e Olivier Giroud, ma nella lista dei marcatori compaiono anche il 17enne Warren Zaire-Emery, alla sua prima presenza, Jonathan Clauss e Youssouf Fofana, che non avevano mai segnato in nazionale. Il precedente record, 10-0 all'Azerbaigian, risaliva al 1995.