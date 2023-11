Euro 2024: amarezza Ucraina, Rebrov, 'su Mudryk è fallo'

"Per me il fallo di Cristante su Mudryk c'era , però c'è la Var e non siamo noi a decidere. L'arbitro in campo non è stato chiamato a verificare ciò che è successo. Per me era rigore, ma la Var non ha ritenuto opportuno richiamare l'arbitro davanti al display". Così il ct dell'Ucraina Serhiy Rebrov. "E' stata una gara difficile fin dall'inizio - ha aggiunto - Nel primo tempo abbiamo lavorato soprattutto in fase difensiva, mentre nella ripresa abbiamo iniziato a pressare e a ripartire. I ragazzi nello spogliatoio erano tristi, ho parlato con loro, ma abbiamo disputato una buona gara".