Euro 2024, De Laurentiis, Ucraina sfiora il rigore

Tutti noi abbiamo un sogno da realizzare, forse non come quello dell'Italia di ieri, quando ha perso un rigore contro l'Ucraina. Ma l'Italia ha giocato molto bene, difficilmente ho visto la nazionale italiana così in forma negli ultimi tempi, contro un avversario forte e motivato dal proprio sogno di libertà contro la guerra. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, intervenendo alla presentazione del libro del procuratore sportivo Mario Giuffredi, "La strada di un sogno". De Laurentiis ha aggiunto: "Mario Giuffredi fa un lavoro complicatissimo e chi lo svolge spesso è irrazionale, quindi devi discutere con loro in modo irrazionale. È quasi un confronto difficile, ma da lì nasce poi una strada che porta a un sogno". Alla presentazione del libro hanno partecipato anche Giovanni Di Lorenzo, calciatore assistito da Giuffredi e autore della postfazione del libro, e lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore della prefazione.