Euro 2024: Folorunsho, domani giocherei anche in porta

"Io la giocherei anche in porta, io mi farò trovare pronto se il mister pensa che posso dare una mano alla squadra". Parola di Michael Folorunsho alla vigilia della seconda partita dell'Italia agli Europei di calcio contro la Spagna. "La partita la stiamo preparando bene, se gioco non lo so bisogna chiedere al mister. Non ho mai smesso di sognare - aggiunge il giocatore del Verona - questo è una grande punto di partenza, devo lavorare ancora molto".