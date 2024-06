Euro 2024: Frattesi 'c'è da migliorare, ma visto cose migliori'

"C'e' sicuramente da migliorare, ma continuando a lavorare ci arriveremo". Parola di Davide Frattesi autore de gol dell'amichevole dell'Italia contro la Bosnia in vista di Euro 2024. "Dobbiamo gestire meglio e sfruttare le occasioni - aggiunge il centrocampista azzurro ai microfoni della Rai - ma secondo me si son viste cose migliori in particolare delle giocate sulla trequarti. Era la prima volta che giocavamo con questo modulo e ci siamo trovati bene".