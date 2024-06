Euro 2024: Frattesi è tornato ad allenarsi con il gruppo

Allarme rientrato per Davide Frattesi. Nel secondo giorno di allenamento della Nazionale italiana a Iserlohn, in vista della prima partita degli Europei sabato contro l'Albania il centrocampista dell'Inter, ha cominciato regolarmente l'allenamento con il gruppo dopo che ieri era stato fermato precauzionalmente non partecipando alla partitella. Ancora niente allenamento con tutta la squadra per Nicolò Barella e Nicolò Fagioli, sperando di recuperarli in tempo per l'esordio a Dortmund. Nella prima parte di riscaldamento aperto alla stampa gli azzurri si sono dedicati a scatti e torello.