Euro 2024, Italia-Nord Macedonia, 20mila biglietti già venduti

Cresce l'attesa per il ritorno degli Azzurri a Roma. Sono 20.000 i biglietti già venduti per Italia-Macedonia del Nord, penultimo match nel girone di qualificazione all'Europeo di Germania 2024 in programma venerdì 17 novembre (ore 20.45) allo Stadio Olimpico. Nella prima settimana di vendita dei biglietti la risposta del pubblico romano è stata eccezionale, complici i prezzi popolari (tagliandi a partire da 14 euro) e le diverse promozioni messe in atto dalla Figc. Terminati i biglietti di Tribuna Tevere Parterre destinati alla Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.