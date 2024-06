Euro 2024: Italia-Spagna; 20.000 azzurri, 1' silenzio per Aigner

Dovrebbe essere più azzurra che rossa questa volta l'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen dove tra poche poche ore si giocherà Italia-Spagna, per il secondo turno del gruppo B degli Europei di calcio. Nell'impianto tedesco sono attesi circa 20mila tifosi italiani, mentre gli spagnoli non dovrebbero superare le 12.000 unità. A Gelsenkirchen piove a tratti da questo pomeriggio e nel caso la situazione meteo peggiori c'è la possibilità che il tetto dello stadio si chiuda in pochi istanti. A seguito della scomparsa dell' ex segretario generale Uefa Gerhard Aigner, annunciata nel primo pomeriggio, è stato disposto un "Momento di applauso" prima del calcio d'inizio.