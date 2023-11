Euro 2024, Serbia qualificata dopo 2-2 con Bulgaria

La Serbia si è qualificata alla fase finale di Euro 2024, grazie al pareggio per 2-2 con la Bulgaria in una partita dell'ultima giornata del Gruppo G, giocata a Leskovac. La formazione balcanica ha chiuso al secondo posto dietro all'Ungheria, guidata dal ct italiano Marco Rossi, che era già qualificata e che ha festeggiato davanti al proprio pubblico battendo 3-1 il Montenegro a Budapest. La selezione serba è diventata la 17/a nazionale ad ottenere il pass per il torneo in Germania (14 giugno-14 luglio). Nel primo tempo è andata in vantaggio con Veljkovic, ma i bulgari hanno rimontato nella ripresa prima che Babic segnasse il 2-2 a 10' dalla fine del match.