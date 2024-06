Euro 2024:Lollobrigida a Spalletti,italiani sono più 60 milioni

"Mi sono permesso di dire ieri al mister che gli italiani sono molto di più di 60 milioni, ha ragione lui che in Italia ci sono 60milioni, ma anche più di 60 milioni di italiani che vivono fuori dall'Italia ma che amano l'Italia quanto e più di noi dal punto di vista dell'affetto per le nostre tradizioni e per le loro origini". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a Iserlohn in occasione dell'evento a Casa Azzurri Dop-Igp 'Campioni di qualità'. "Sulla Nazionale c'è un affetto particolare degli italiani all'estero - ha aggiunto il ministro - quindi diciamo che l'invito del mister è eccezionale, gli italiani saranno con la Nazionale, gli italiani tutti quelli che sono in Italia e quelli che abitano fuori e qui in Germania ce ne sono moltissimi". Una scaramanzia quando seguo la Nazionale? "Io sono molto scaramantico - conclude Lollobrigida - non parlo nemmeno delle scaramanzie per scaramanzia. Dove potrà arrivare la Nazionale? No comment per scaramanzia".