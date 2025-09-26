Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Euro 2032: Massimo Sessa commissario straordinario per gli stadi

Avrà il compito di coordinare gli interventi infrastrutturali

di Redazione Sport
26 settembre 2025
Avrà il compito di coordinare gli interventi infrastrutturali

Avrà il compito di coordinare gli interventi infrastrutturali

XWhatsAppPrint

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha proposto la nomina dell'Ing. Massimo Sessa in qualità di Commissario straordinario per gli stadi al Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per l'acquisizione del concerto previsto dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

"Successivamente, - si legge in una nota - come indicato nella norma, la nomina sarà sottoposta al parere dalle Conferenza Stato-Regioni per la definitiva applicazione".

L'Ing. Sessa, che avrà il compito di coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive necessarie per lo svolgimento del Campionato Europeo di calcio UEFA 2032, vanta una lunga e qualificata esperienza come Dirigente Generale del MIT e attualmente è Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su